Политика

Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание поправки партии «Яблоко» к Конституции России

Депутаты фракций партии «Яблоко» в региональных парламентах Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии внесли пакет законопроектов о поправках в Конституцию РФ. В Псковское областное Собрание депутатов поправки внесли парламентарии от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Артур Гайдук и Лев Шлосберг. Фото Артёма Аванесова

Как отметили в пресс-службе партии, законопроекты «Яблока» подготовлены с учетом предложений группы ведущих российских юристов в области конституционного права и, в отличие от предложений президента Владимира Путина, объединены в отдельные законы по каждому правовому блоку: Президент («О сроке полномочий, круге полномочий и порядке избрания президента РФ».), Федеральное собрание («О сроках полномочий, круге полномочий и порядке избрания палат Федерального Собрания РФ», правительство («О порядке формирования Правительства РФ»), судебная система («О судебной власти в РФ»).

Партия «Яблоко», в частности, предлагает сократить срок полномочий президента до прежних четырех лет и убрать слово «подряд» из «правила двух сроков», ограничить полномочия президента, предусмотренным Конституцией перечнем, запретить президенту предлагать Госдуме кандидатуру премьер-министра и обязать назначить того, кого она ему предложит; запретить президенту вносить в Совет Федерации кандидатуру генерального прокурора, обязать президента отправить правительство в отставку, если Госдума выразит ему недоверие или откажет в доверии, вопрос о котором поставило само правительство, установить порядок, согласно которому Совет Федерации избирается на прямых выборах, по два «сенатора» от региона; увеличить срок полномочий Совфеда до шести лет и другие.

Комментируя внесение законопроектов о поправках в Конституцию РФ, депутат Псковского областного Собрания и председатель Псковского «Яблока» Лев Шлосберг сказал: «Эти поправки восстанавливают баланс властей в Российской Федерации, восстанавливают саму устойчивость Российского государства. Эти поправки подготовлены для того, чтобы стать частью российской Конституции, защищать права и свободы граждан, ограничить всевластие президента, увеличить полномочия парламента, поставить под парламентский контроль правительство Российской Федерации, министров Российской Федерации, министерства Российской Федерации и обеспечить независимость судебной власти в России».

Лев Шлосберг полагает, что «организаторы поправок Путина рассчитывали на то, что их поправкам не будет никакой качественной альтернативы. Они были уверены, что этот процесс пройдет бесшумно, без большого общественного внимания, без понимания российским обществом всех тех угроз, которые несут поправки Путина всем гражданам России. У них не получилось».

Депутат отметил, что «это не поправки к поправкам Путина, это самостоятельные законы Российской Федерации, которые должны обеспечить сохранение российской Конституции в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны».

Политик напомнил, что «законодательные собрания регионов имеют право заявить инициативу о поправках к Конституции. Партия «Яблоко» представляет через Псковское областное Собрание депутатов, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Республики Карелия и Московскую городскую Думу качественные существенные альтернативы поправкам Путина. Мы предоставляем коллегам возможность принять участие в защите прав и свобод граждан, стать депутатами, ответственными перед обществом за судьбу своих избирателей и судьбу всей страны».

По мнению депутата Артура Гайдука, «Конституция, за которую нам сейчас предлагают проголосовать власти, является, по сути дела, основным законом конституционной монархии, а не демократического государства. Если эта Конституция будет принята, демократия в нашей стране закончится окончательно».

Напомним, партия «Яблоко» объявила о разработке альтернативных поправок в Конституцию России, Бюро партии была сформирована специальная комиссия.