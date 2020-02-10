Политика

Опрос: Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса «Левада-центра», с итогами которого ознакомились «Ведомости». В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.

В то же время достаточно заметно с сентября 2019 г. выросло доверие министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно показатели ключевых министров растут или снижаются вслед за президентскими. Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%. Кроме того, «Левада-центр» впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3% респондентов, не доверяют – 4%. Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39%.

«Левада-центр» задает открытый вопрос о доверии, т. е. респонденты сами называют политиков, которым доверяют. В аналогичном январском опросе ВЦИОМа, опубликованном 7 февраля, рейтинг доверия Путину составил 30,6% (в декабре 2019 г. он впервые был ниже 30% – 29,8%). С августа 2019 г., когда рейтинг Путина составлял 30,4%, ВЦИОМ перестал публиковать такие опросы еженедельно и перешел на ежемесячный режим. Зато каждую неделю стал публиковаться закрытый опрос, где россиян опрашивают о доверии конкретным политикам. По последним данным ВЦИОМа, этот показатель президента составляет 73,1%.

Уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво, а отдельные его выступления вроде оглашенного 15 января (еще до опроса) послания парламенту имеют временный эффект, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Снижение на 24 процентных пункта с ноября 2017 г. – это очень заметное снижение. Причем это открытый вопрос без подсказки фамилий, поэтому более надежный». По мнению социолога, этот спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента: «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

При этом показатели одобрения деятельности президента держатся примерно на одном уровне (67–70%) на протяжении полугода. Это объясняется тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы», говорит социолог: «То есть это разные роли президента – на внешней арене и внутри страны. Оценка деятельности во внешней политике высокая, а во внутренней она постоянно снижается». Рост рейтингов Шойгу и Лаврова Гудков связывает с январскими событиями в международной политике, и в частности с ситуацией в отношениях США и Ирана: «После ослабления антизападной риторики снизилось доверие к ответственным за международную сферу министрам. Но после январских событий доверие к ним подросло, особенно к Шойгу». Медведев же выпал из поля внимания россиян – соответственно, к нему снизилось и доверие, и недоверие, добавляет социолог.

Метод исследования – открытый вопрос, на который в первую очередь реагирует базовый электорат, который у Путина устойчив и находится на уровне 37%, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Подобные показатели несколько раз фиксировались в ­2000-х гг., к тому же нужно учитывать погрешность. Основной месседж послания все-таки протяженный, что касается выплат, он еще не до конца медийно отработан. Поэтому нужно посмотреть опрос за следующий квартал – скорее всего, динамика будет положительной, как и у других социологических служб, которые уже зафиксировали рост». Рост рейтинга Шойгу, видимо, связан с внешним контекстом, полагает эксперт: «Возможно, сказывается участие России в событиях в Сирии, в ливийском урегулировании. Тут вряд ли работает ситуативная повестка вроде событий в Иране». А падение доверия и недоверия Медведеву связано с тем, что он ушел из информационной повестки, согласен Костин. «В целом не нужно преувеличивать скорость восприятия населением изменений, которые были в последнее время. Сейчас нет выборов, политическая ситуация не обострена, поэтому доля политических новостей в медиапотреблении россиян вряд ли превышает 7%», – резюмирует эксперт.