Политика

«Подстрочник» с Артемом Васильевым. ВИДЕО

Сегодня, 12 февраля, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал региональный координатор партии ЛДПР Артем Васильев.

Что происходит в региональном отделении ЛДПР? Какие задачи стоят перед партией, недавно отметившей 30-летие? Как псковские «соколы Жириновского» готовятся к избирательным кампаниям 2020 года, как отстаивают интересы псковичей и с какими законодательными инициативами выступают на областном уровне? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали сегодня, 12 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Ведущий эфира - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.