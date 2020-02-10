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Политика

Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР показал себя как ответственный человек - Артем Васильев

12.02.2020 15:20|ПсковКомментариев: 2

Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР Алексей Марочкин зарекомендовал себя как ответственный человек, заявил региональный координатор партии Артем Васильев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). 12 февраля он стал гостем программы «Подстрочник».

Артем Васильев напомнил, что Алексей Марочкин был выдвинут в главы муниципалитета на внеочередной конференции Псковского регионального отделения ЛДПР 8 февраля - делегаты проголосовали за него практически единогласно.

По словам регионального координатора партии, Алексей Марочкин является его помощником по работе с молодежью. «Молодой человек, индивидуальный предпринимать, женат, есть дети. Он уже показал себя ответственным, порядочным», - добавил Артем Васильев и подчеркнул, что ЛДПР взяла курс на омоложение.

Говоря в целом о муниципальных выборах 2020 года, он отметил, что ЛДПР будет участвовать в них максимально, «выставляя тех, кто действительно хочет работать», заниматься общественной деятельностью и способствовать изменению жизни к лучшему. В продолжение темы Артем Васильев упомянул и о муниципальном фильтре, который через несколько лет должны будут пройти кандидаты в губернаторы области.

Теги: #ЛДПР #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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