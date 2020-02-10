Политика

Артем Васильев о парламентских выборах: Псковское отделение ЛДПР довольно работой депутата Госдумы Морозова

Региональное отделение ЛДПР довольно работой депутата Государственной Думы РФ Антона Морозова в Псковской области. Об этом заявил региональный координатор партии Артем Васильев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, кто рассматривается в качестве кандидата от ЛДПР на предстоящие парламентские выборы.

«Сама Псковская область не набирает на мандат депутата Государственной Думы, скорее всего, будут объединять какие-то области. Работой Морозова Антона Юрьевича я доволен, это наш депутат-куратор, который нам помогает. Довольно много запросов он отработал через федеральный уровень, - сказал Артем Васильев. - Эти выборы самые основные, к которым мы готовимся. Многое будет решаться высшим советом и съездом. Я не могу сейчас взять на себя ответственность и сказать, кто будет кандидатом».

По словам Артема Васильева, в настоящее время депутат Госдумы Морозов подключается, когда возникают вопросы, которые не удается решить на местном уровне. В очередной раз в рамках региональной недели он собирается посетить Псковскую область в феврале. В планах - объехать районы, «собрать запросы» и в последующем оказать необходимую помощь. «Мы хотим выявить проблемы, которые есть в районе. Помочь точечно нашим гражданам. И в большинстве случаев нам удается помочь населению», - уточнил гость студии.