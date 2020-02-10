Политика

ЛДПР направит наблюдателей на все участки для голосования за поправки в Конституцию - Артем Васильев

ЛДПР планирует направить своих наблюдателей на все участки для голосования по законопроекту о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщил региональный координатор партии Артем Васильев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«У нас уже дана установка на то, чтобы закрыть все избирательные участки наблюдателями, чтобы голосование прошло чисто, чтобы все понимали, что это выбор граждан», - сказал гость студии.

В продолжение он отметил: «Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР - прим. ред.) говорил уже неоднократно, на протяжении 10 лет, о том, чтобы из Конституции убрать слово «подряд», когда человек может избираться на должность президента несколько сроков подряд. Именно это приняли».

Всего в рамках общественного обсуждения ЛДПР предложила более 20 поправок в основной закон.