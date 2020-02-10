Политика

Никаких коалиций с другими партиями мы заключать не будем - координатор ЛДПР в Пскове Васильев ответил яблочнику Кузьмину

Либерально-демократическая партия России не заключает никаких коалиций на выборах и не будет делать этого в будущем. Об этом в среду, 12 февраля, заявил региональный координатор ЛДПР Артем Васильев, отвечая на вопрос члена «Яблока» Николая Кузьмина. Позвонив по телефону прямого эфира радио «Эхо Москвы» в Пскове, Кузьмин напомнил о так называемом «умном голосовании» - стратегии, используемой представителями оппозиции на выборах, и задал руководителю регионального отделения ЛДПР вопрос на тему возможных договоренной между партиями на выборах.

«Как вы относитесь к тому, чтобы начать договариваться между партиями, когда мы работу ведем не за свои вот 5 процентов, а реально за сильных кандидатов, и только на них ставим, делим округа между сильными кандидатами, чтобы тот кандидат победил «Единую Россию». То есть, так называемое «умное голосование», но только внутри партии», - уточнил Николай Кузьмин.

Региональный координатор ЛДПР категорически отверг возможность заключения предвыборного союза между ЛДПР и какой-либо другой партией.

«Мы заявляли неоднократно о том, что ЛДПР 30 лет, мы выставляли кандидатов, будем выставлять кандидатов и мы ни с кем не будем сотрудничать. Это самая долгая партия, самая великая, которая держится уже 30 лет у власти», - пояснил Артем Васильев.

По его словам, если человек разделяет идеологию ЛДПР, он может идти от партии на выборы различного уровня.

«Понятное дело, что он должен быть по документам чист, и дальше решает координационный совет и тайное голосование. Но, если такие люди есть, зачем нам с кем-то договариваться, - отметил координатор ЛДПР. - Поэтому заявляю еще раз, что никаких коалиций мы заключать не будем на различном уровне выборов».

Отметим, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Высший совет партии категорически запрещают региональным отделениям партии вступать в любые предвыборные коалиции.