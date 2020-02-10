Политика

Предложение ЛДПР сократить число регионов объяснил региональный координатор партии

Предложение ЛДПР укрупнить территориальное устройство в России объяснил региональный координатор партии Артем Васильев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). 12 февраля он стал гостем программы «Подстрочник».

«Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР - прим. ред.) выступает за это, потому что так проще управлять страной», - сказал Артем Васильев.

Он также прокомментировал идею возможного объединения Псковской области с другим регионом: «У нас один из самых беднейших регионов. Может возникнуть такая ситуация, что мы просто станем Ленинградской областью, либо соединимся с Новгородом, Тверью... Укрупнение не из-за того, что так надо, а из-за того, что мы просто вымираем. Денег здесь нет, работы здесь нет, нас просто присоединят к какой-то другой области. Выезжаю в районы, там мертвые деревни стоят, там проживает 2-3 бабушки и всё».