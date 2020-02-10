Политика

Попробовать себя в политике предлагает молодым псковичам «Единая Россия»

Проект «ПолитСтартап 2020» запускает «Единая Россия» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, это действующий кадровый проект «Единой России», направленный на обучение и наставничество активной молодежи, желающей принять участие в процедуре предварительного голосования и получить сопровождение в рамках избирательных кампаний.

Фото пресс-службы партии

Участником проекта может стать любой гражданин России до 35 лет, не имеющий существенного опыта общественно-политической деятельности, не имевший ранее депутатского мандата представительных органах муниципальной власти, не состоящий в других партиях и разделяющий ценности и этические нормы «Единой России».

К реализации проекта в качестве региональных наставников для участников привлекаются представители депутатского корпуса региона, секретари местных отделений «Единой России», региональные политтехнологи, имеющие опыт политической работы, а также опыт участия в выборных кампаниях.

«ПолитСтартап» - это честный проект. Партия не обещает участникам депутатских значков и должностей, но гарантирует экспертную помощь и предоставляет возможность попробовать себя в качестве кандидата в реальной политике на предварительном голосовании и выборной кампании. За два года проект уже доказал, что возможность стать политическим лидером в «Единой России» есть у каждого, и все зависит от самого лидера», - отметили в партии.

Проект стартовал 12 февраля, с этого момента и до 5 мая будет доступна регистрация участников на сайте проекта politstartup.er.ru.

Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Псковской области пройдут выборы главы Себежского района, депутатов Невельского, Куньинского, Себежского районных Собраний, выборы депутатов городских и сельских поселений во всех муниципалитетах Псковской области.