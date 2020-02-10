Политика

Коммунисты Пскова проведут серию памятных пикетов

Псковские коммунисты проведут серию пикетов, приуроченных к Дню Советской Армии - 23 февраля, и дню памяти 6-й роты, подвигу которой в этом году исполняется 20 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома, об этом было заявлено 12 февраля в ходе IX комитета Псковского городского отделения КПРФ.

Итоги социалистического соревнования среди первичных партийных отделений Псковского городского отделения КПРФ за второе полугодие 2019 года озвучил секретарь горкома КПРФ Сергей Богданов.

Фото пресс-службы обкома КПРФ

Комитет также утвердил решения об избрании секретарями первичных отделений КПРФ: № 2 города Пскова - Александра Баева, № 4 - Владимира Фёдорова, № 5 - Олега Луценко, № 9 - Сергея Лукашенкина.

С докладом о ходе отчетно-выборных собраний в первичных отделениях КПРФ Пскова и подготовке к XVIII отчетно-выборной конференции городского отделения, которая состоится 11 марта, выступил второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов.