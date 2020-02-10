Политика

Дмитрий Медведев встретится с участниками нового сезона «ПолитСтартапа»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится с участниками нового сезона кадрового проекта партии «ПолитСтартап». Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Дмитрий Анатольевич Медведев высказал свою готовность и желание не просто в формате встречи с победителями проекта, а именно в формате учебы, которую мы будем проводить на базе Высшей партийной школы, встретиться и, может быть, стать для кого-то из участников наставником», - сказал Турчак.

Новый сезон проекта стартовал 12 февраля, в том числе и в Псковской области.

«Это прозрачный и честный механизм обновления партии. Уже два года «Единая Россия» на 20% обновляет свои депутатские ряды новыми лидерами. В прошлом году 122 молодых депутата избрались в региональные и городские парламенты. На муниципальном уровне их 1358 человек. И это наша опора. Для молодых, активных людей участие в «ПолитСтартапе» — прекрасная возможность испытать себя в реальной политике, учиться у ведущих политологов, технологов, общаться с известными спикерами», - отметил секретарь Генсовета партии.

По словам члена Президиума Генсовета «Единой России» Алены Аршиновой, проект развивается. «В этом году предлагается еще существенно расширить географию – охватить уже 41 регион и затронуть все уровни выборов. Таким образом за три года проекта в совокупности мы сможем охватить уже 71 субъект. Как и в прошлом году, предлагаем участникам интересное обучение от федеральных спикеров, реальную работу в период агитационной кампании предварительного голосования. Проект помогает также найти опытного наставника на период кампании из числа федеральных и региональных политиков и технологов, это возможность получить новые связи и опыт на годы вперед», - резюмировала она.

В свою очередь руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов отметил, что в этом году к участию в проекте присоединилась и псковская «Единая Россия». «Пилотным станет Себежское местное отделение, где уже в понедельник, 17 февраля, состоится заседание местного политического совета по определению наставников для участников «ПолитСтартапа» и пройдет знакомство с теми, кто зарегистрировался на сайте проекта», - рассказал он.

Напомним, проект «Единой России» «ПолитСтартап» был запущен в 2018 году, в 2019 году он обеспечил участие 38% молодых кандидатов в предварительном голосовании. За два прошлых года в проекте поучаствовали более 6,5 тыс. молодых лидеров на всех уровнях выборов.