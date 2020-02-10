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Политика

В Пскове начат сбор подписей с требованием вынести на всенародное голосование поправки в Конституцию, предложенные КПРФ

13.02.2020 15:27|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное отделение КПРФ по инициативе ЦК КПРФ начинает сбор подписей граждан под требованием вынесения предложений коммунистов в Конституцию на всенародное голосование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении КПРФ.

«Необходимо придать максимальную гласность конституционным инициативам партии», - считают члены партии.

Отметим, что образцы подписных листов направлены во все районные отделения КПРФ. Подписаться можно также в Псковском обкоме КПРФ по адресу - Псков, улица Народная,6. 

15 пунктов, которые предлагает КПРФ в связи с изменениями в Конституцию, таковы:
1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский запрос», «парламентский контроль», «парламентское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного права.

12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании и приступить к его исполнению.

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе Основного закона, выработанные Конституционным собранием, утвердить на общенародном референдуме.

Таковы предложения КПРФ, которые в полной мере соответствуют антикризисной программе партии. Они, безусловно, отвечают интересам граждан и настроениям в обществе, подчеркнули в обкоме партии.

Теги: #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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