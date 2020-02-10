Политика

«Яблоко» не будет участвовать во внеочередных выборах главы Печорского района

Закончилась процедура выдвижения кандидатов на должность главы Печорского района. Своих представителей выдвинули партия «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Партия «Яблоко» же участвовать во внеочередных выборах руководителя муниципалитета не будет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг.

«Мы говорили о том, что решение псковского "Яблока" в участии в выборах главы Печорского района будет принято на этой неделе. Решение заключается в том, что псковское "Яблоко" примет участие в следующих выборах главы Печорского района. Они будут скоро», - отметил руководитель отделения.