Политика

Андрей Турчак назвал позицию о неотчуждаемости территорий России «единственно верной»

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поддерживает предложение закрепить в Конституции РФ запрет на отчуждение российских территорий, считая позицию по территориальной целостности страны «единственно верной». Об этом пишет ТАСС.

«Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в конституции территориальную целостность нашей страны, запрет на отчуждение ее территорий, чтобы никто и никогда не мог разделить ее на части вне зависимости от политической конъюнктуры и руководства страны», - 13 февраля заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он назвал такую позицию «единственно верной». «На протяжении многих веков наши предки создавали Россию, расширяли ее границы, защищали от врагов. От Калининграда до Курильских островов - это все наше национальное, историческое наследие, оно бесценно, и растратить, разбазарить его нельзя», - подчеркнул представитель руководства партии. «Один раз мы через этот болезненный процесс прошли. Больше не позволим», - отметил он.

Турчак обратил внимание, что особую роль играет народный выбор, который сделали весной 2014 года жители Крыма и Севастополя. «Желание воссоединиться с Россией тогда поддержало абсолютное большинство людей, причем по обе стороны Керченского пролива", - напомнил он, указав, что сегодня президент "еще раз четко дал понять, что Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России и никто не сможет это изменить».

«Закрепить такое положение в Конституции - будет правильно. Россия должна быть единой!» - заключил секретарь генсовета «Единой России».

Член президиума генсовета единороссов Дмитрий Саблин считает, что «конституционный запрет на отчуждение территорий России раз и навсегда покажет любителям позариться на чужое, что даже разговоры на эту тему - глупое и бесполезное занятие».

Он подчеркнул, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, и это «историческая справедливость». «И эти гарантии должны быть отражены в основном законе Российской Федерации. Россия всегда будет единой», - констатировал Саблин.

По мнению замсекретаря генсовета единороссов Александра Хинштейна, норма Конституции о неотчуждаемости территорий «повысит уровень суверенности государства и отрезвит многие горячие головы как внутри, так и за пределами России, по-прежнему мечтающие переделить территорию страны».

Соответствующую идею в четверг озвучил артист Владимир Машков на встрече Путина с рабочей группой по подготовке изменений в Конституции РФ. Он рассказал о звучащих в иностранной прессе, «особенно рядом с пограничными территориями», высказываниях о том, что после того, как Путин перестанет быть главой российского государства, «откроется окно возможностей» забрать себе часть территорий РФ. В связи с этим он предложил «закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России», подчеркнув, что «отдавать [территории] нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно». В ответ на это Путин заметил, что сама идея ему нравится, он предложил поручить юристам «сформулировать [инициативу] должным образом».