Политика

Мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции создаст ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработает мобильное приложение, с помощью которого россияне смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции РФ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено», - сообщила Памфилова в интервью газете «Коммерсант».

Как уточнила председатель Центризбиркома, «разъяснения по поправкам будут представлены в виде брошюр на всех избирательных участках».

«Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию (граждан - ИФ), включая слабовидящих», - добавила глава ЦИК.

«Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен. Это должно быть что-то реальное», - отметила Э. Памфилова.

Ранее, 15 января, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд поправок к Конституции. В частности, он озвучил инициативу введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, а также предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Он считает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Но для их окончательного утверждения В. Путин предложил провести голосование.