Политика

Секретарь псковской «Единой России» оценил участие избирателей в предварительном голосовании в Печорском районе

Несмотря на выходные дни, значительное количество печерян приняли участие в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» в главы Печорского района.

Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он также отметил, что, по его мнению, предварительное голосование популярно у жителей Псковской области.

Александр Козловский обозначил, что победитель голосования Сергей Тарасик показал достойный результат. «Задел хороший и результат обнадеживает», - отметил он.

Праламентарий также выразил надежду на то, что Тарасик продолжит отстаивать лидирующие позиции.