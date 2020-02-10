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Политика

Александр Котов занимает 15 место в январском медиарейтинге руководителей заксобраний регионов

14.02.2020 17:31|ПсковКомментариев: 0

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за январь 2020 года. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 15 место из 85, с показателем в 2328 очков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе исследовательской компании.

Добавим, что в первой десятке январского медиарейтинга в порядке убывания расположились: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, руководитель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, глава Московской городской думы Алексей Шапошников, глава Московской областной думы Игорь Брынцалов, председатель Законодательного собрания Ленинградкой области Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

МедиаИндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец января 2020 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Теги: #СМИ #псковское областное собрание #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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