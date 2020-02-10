Политика

Лев Шлосберг просит Генпрокуратуру проверить исполнение органами власти обязанностей по сохранению усадьбы Строгановых

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») направил официальное обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести внеочередную проверку исполнения министерством культуры России и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий по сохранению и использованию объекта культурного наследия федерального значения - ансамбля зданий усадьбы Васильчиковых и Строгановых (XVII–XIX вв.), расположенного в деревне Волышово Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Фото Григория Кузьмина

В запросе парламентарий отметил, что ансамбль зданий находится в собственности Российской Федерации, но сейчас не имеет пользователя, сам объект находится в критическом состоянии. Он полагает, что вышеуказанные ведомства длительное время проявляют бездействие, которое может привести к полному разрушению и утрате объекта.

Ночью 1 июля 2018 года на территории усадьбы произошел пожар. Региональные Следственный комитет и прокуратура установили, что виновником поджога стал несовершеннолетний подросток, который избежит наказания. Дополнительно в прокуратуре сообщили, что в нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия...» осуществляющее полномочия собственника объекта Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Псковской и Новгородской областям противоаварийные работы и иные работы по сохранению объекта культурного наследия не проводило.

В запросе в Генпрокуратуру парламентарий указал, что усадьба и до пожара находилась в аварийном состоянии, зданиям срочно необходимы ремонт, до этого – консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка.

По мнению Льва Шлосберга, состояние усадьбы свидетельствует, что неотложные меры необходимо предпринимать срочно, процесс разрушения объектов стремительно продолжается, неблагоприятные погодные условия, высокая влажность оказывают губительное влияние на состояние еще сохранившихся фрагментов декора в усадьбе, кирпичные стены также страдают от перенасыщения влагой и постоянного замораживания и оттаивания, теряют свою прочность, крайне высок риск полной утраты особо ценного объекта культурного наследия.

Депутат отметил, что специалисты в сфере охраны объектов культурного наследия полагают, что необходимо незамедлительно произвести оценку состояния объектов усадьбы, выполнить на месте профессиональную фотофиксацию и обмеры слабодержащихся и грозящих обрушением деталей и, во избежание утраты, как можно скорее демонтировать эти аварийные фрагменты и передать на ответственное хранение.

По мнению политика, «Минкультуры РФ и Федеральное агентство по управлению госимуществом длительное время не предпринимают никаких действий для разработки и реализации безотлагательных мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, в том числе по вопросам выделения средств федерального бюджета для выполнения комплекса работ по консервации объектов ансамбля, их поэтапной реставрации и приспособлению.

Шлосберг просит Генпрокуратуру провести внеочередную проверку и принять меры прокурорского реагирования, обязывающие ответственные ведомства безотлагательно выполнить возложенные на них государственные полномочия.

В конце января Лев Шлосберг направил официальное обращение новому министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой оказать содействие в разработке и реализации безотлагательных мер по сохранению памятника федерального значения – ансамбля зданий усадьбы Васильчиковых и Строгановых, в том числе по вопросам выделения средств федерального бюджета для выполнения комплекса работ по консервации объектов ансамбля, их поэтапной реставрации и приспособлению для использования, добавили в пресс-службе партии.