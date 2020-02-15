Политика

Игорь Романов зарегистрирован кандидатом на должность главы Печорского района

Директор ООО «Эко-край Псковский» Игорь Романов зарегистрирован кандидатом на должность главы Печорского района. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Зарегистрирован кандидатом на должность uлавы Печорского района! Начинаю предвыборную кампанию! Жду участия каждого жителя Печорского района! Не будьте равнодушными к себе и к своему району! Спасибо!» - написал он.

Напомним, выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Необходимость в их проведении возникла в связи с досрочной отставкой Дмитрия Сопотова. За вакантный пост будут бороться: от «Единой России» - директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик; от КПРФ - первый секретарь районного отделения КПРФ Дмитрий Богатырев; от ЛДПР - помощник координатора ПРО ЛДПР по работе с молодежью Алексей Марочкин, от «Партии роста» - Игорь Романов, от регионального отделения партии «Социальная защита» - Виктор Широбоков и самовыдвиженец Виктор Мишин.