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Политика

Оппозиция Собрания депутатов Псковского района сорвала сессию 20 февраля

20.02.2020 12:22|ПсковКомментариев: 0

Депутаты оппозиционных фракций Собрания депутатов Псковского района сегодня, 20 февраля, сорвали сессию, демонстративно покинув зал заседаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Собрания Андрей Неофитов.

«Фракция КПРФ хотела внести в повестку заседания вопрос об обращении в областное Собрание с законотворческой инициативой о понижении пенсионного возраста. Но вопрос они не проработали. Просто обратились, а вы там сами принимайте. Поэтому решением большинства данный вопрос в повестку включен не был», - пояснил спикер районного Собрания. Остальные депутаты оппозиционных фракций присоединились к коммунистам и тоже покинули заседание, в связи с чем не было кворума для проведения сессии, и она не состоялась.

Ситуация, по его словам, будет решаться в рабочем порядке. Если депутаты фракции КПРФ захотят, они смогут внести свой вопрос повторно.

Между тем, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, поясняя позицию своих однопартийцев, отметил, что их возмутило «игнорирование мнения меньшинства».

«Когда они обсуждали этот вопрос на заседании комитета, пришел Андрей Неофитов, взял управление в свои руки, тем самым нарушив Регламент, и комитет этот вопрос отклонил. Пытались вынести его на сессию - «Единая Россия» проголосовала против его внесения. Эта ситуация не понравилась членам оппозиционных фракций - как можно игнорировать мнение меньшинства?» - пояснил Петр Алексеенко.

В свою очередь Андрей Неофитов дал пояснения, что в свое время депутаты районного Собрания договорились по умолчанию, что совместные заседания комиссий проводит председатель. «Мы просто не напоминали об этом перед началом заседаний. Ну провожу и провожу. Но формально это является нарушением - надо было каждый раз об этом напоминать - и все», - отметил спикер районного Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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