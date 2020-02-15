Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Стали понятны сроки голосования по изменив Конституции РФ. В этой связи ряд экспертов заговорили о полном обновлении органов управления страной и досрочном роспуске Государственной думы еще до конца 2020 года и новых парламентских выборах. Постоянные ведущие программы Александр Савенко и Константин Калиниченко, к которым сегодня присоединится Александр Машкарин, обсудят вероятность роспуска Государственной думы и досрочные выборы в парламент.

Кому такое развитие событий может быть выгодным? Будет ли смена руководителя правящей партии и кто может возглавить «Единую Россию» на парламентских выборах? Каковы шансы партий и каков может быть расклад в новой Госдуме, если выборы пройдут в этом году? Как это отразится на политическом раскладе в Псковской области?

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.