Политика

Игорь Сопов: Дата общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию еще неизвестна

Дата общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию еще неизвестна. Об этом сегодня, 20 февраля, в ходе пресс-конференции рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он отметил, что на текущий момент есть официальная информация только о том, что 4 февраля 2020 года президент РФ подписал распоряжение «Об обеспечении участия граждан в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию».

Игорь Сопов заявил, что согласно документу, подписанному президентом, функции организации общероссийского голосования возлагаются на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, осуществляющую реализацию мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в Российской Федерации.

Председатель облизбиркома подчеркнул, что о сроках и этапах подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ и о том, как будет проходить голосование, можно будет говорить после окончания работы над поправками и появления законодательной базы о проведении всероссийского голосования.