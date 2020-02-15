Политика

Председатель облизбиркома: Никаких проблемных точек в работе с партиями у нас нет

Никаких проблемных точек в работе и взаимодействии Избирательной комиссии Псковской области и региональными отделениями политических партий не возникает. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции заявил председатель ИКПО Игорь Сопов.

Он отметил, что Избирательная комиссия региона всегда проводит большую работу с политическими партиями. «В начале своей работы мы пригласили политические партии на встречу, я лично познакомился с каждым руководителем регионального отделения. Также мы у них уточнили, что они хотят изменить в совместной работе, какие предложения и пожелания у них есть. Были высказаны пожелания о большей информационной активности, были просьбы привлекать для работы в Молодежных избирательных комиссиях молодых членов партии. Именно это мы и делаем», - рассказал Игорь Сопов.

Он также отметил, что со стороны лидеров реготделений политических партий были просьбы напечатать Избирательный кодекс Псковской области. «Мы обязательно подготовим все материалы», - заключил Игорь Сопов.