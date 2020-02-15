Политика

Поправки справедливороссов в Конституцию станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 25 февраля, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в Конституцию РФ, подготовленным депутатами фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ.

На пресс-конференции члены регионального отделения «Справедливой России» расскажут, почему и какие поправки Владимира Путина в партии уточнили и расширили. Кроме того, вместе со спикерами мы обсудим причины отставки правительства и поговорим о необходимом условии для выполнения ключевых тезисов январского послания президента РФ.

Спикеры:

• депутат Псковской городской Думы Брячак Олег Михайлович

• депутат Псковского областного Собрания депутатов Тудакова Наталья Викторовна

• член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Федоров Виталий Владимирович

Дата проведения: 25 февраля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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