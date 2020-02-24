Политика

Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста

Самая важная поправка партии «Справедливая Россия» - возвращение прежнего возраста выхода на пенсию и ежегодная индексация пенсий для всех. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы Олег Брячак на пресс-конференции, посвященной поправкам в Конституцию РФ, подготовленным депутатами фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ.

«Для нас принципиально, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста, и раз и навсегда оставила эту затею», - отметил Олег Брячак. Партия предлагает ввести нормы о праве на социальную пенсию для женщин по достижении 55 лет и для мужчин — в 60 лет, а также закрепить положение о ежегодной индексации пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

Еще одна инициатива «Справедливой России» - приравнять минимальный размер оплаты труда к уровню прожиточного минимума. Кроме того, было озвучено предложение о запрете на получение второго гражданства госслужащим.