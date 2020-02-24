Политика

Олег Брячак объяснил необходимость подготовки поправок в Конституцию, которые не поддержит большинство

Некоторые из инициатив справедливороссов становятся законами, заявил депутат Псковской городской Думы, активист партии Олег Брячак, отвечая на вопрос о необходимости подготовки поправок в Конституцию РФ, которые, как признают в «Справедливой России», не поддержит большинство в Госдуме. Свое мнение он высказал на пресс-конференции 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы всегда находимся в борьбе, если мы вообще ничего не будем делать, тогда ничего и меняться не будет, - отметил Олег Брячак. - Что-то пройдет, может, не с первого раза. Мы и дальше будем предлагать свои инициативы». Он подчеркнул, что «Справедливая Россия» приносит пользу, донося реальную информацию.

Депутат Псковской гордумы рассказал, что сам выступил примерно с 70 законодательными инициативами, направленными на улучшение жизни земляков, и некоторые из них стали законами. Он уточнил, что речь идет о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, обязательном ношении световозвращающих элементов, расширении использования материнского капитала для семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.