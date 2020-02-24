Победой партии «Справедливая Россия» назвал отставку правительства Олег Брячак

Победой партии «Справедливая Россия» назвал отставку правительства депутат Псковской городской Думы, активист партии Олег Брячак. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что ранее, в феврале 2016 года, «Справедливая Россия» провела акцию, лозунгом которой стала фраза: «Правительство! Делай или уходи!». И под этим призывом, подчеркнул Олег Брячак, партия тогда собрала подписи 7 миллионов россиян.
«Хорошее, работоспособное и эффективное правительство в одночасье в отставку не отправляют», - заявил Олег Брячак. Также он добавил: «Раз правительство отправлено в отставку, надо исправить его ошибки, и главная - это людоедская пенсионная реформа, с нее и надо начинать».
По словам депутата Псковской гордумы, один из ожидаемых шагов от нового главы кабмина Михаила Мишустина - сокращение раз в 10 аппарата чиновников, «особенно фискальных органов». В целом он отметил, что оценку работе Михаила Мишустина можно будет дать примерно через полгода, «по реальным действиям».