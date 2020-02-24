Политика

Победой партии «Справедливая Россия» назвал отставку правительства Олег Брячак

Победой партии «Справедливая Россия» назвал отставку правительства депутат Псковской городской Думы, активист партии Олег Брячак. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что ранее, в феврале 2016 года, «Справедливая Россия» провела акцию, лозунгом которой стала фраза: «Правительство! Делай или уходи!». И под этим призывом, подчеркнул Олег Брячак, партия тогда собрала подписи 7 миллионов россиян.

«Хорошее, работоспособное и эффективное правительство в одночасье в отставку не отправляют», - заявил Олег Брячак. Также он добавил: «Раз правительство отправлено в отставку, надо исправить его ошибки, и главная - это людоедская пенсионная реформа, с нее и надо начинать».

По словам депутата Псковской гордумы, один из ожидаемых шагов от нового главы кабмина Михаила Мишустина - сокращение раз в 10 аппарата чиновников, «особенно фискальных органов». В целом он отметил, что оценку работе Михаила Мишустина можно будет дать примерно через полгода, «по реальным действиям».