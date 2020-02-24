Политика

Со сменой правительства РФ коренных изменений в экономике страны не произойдет - Николай Рассадин

Со сменой правительства РФ коренных изменений в экономике страны не произойдет. Такое мнение высказал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 25 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, процесс развития страны - экономический и политический - это стратегическая задача, она должна решаться политическим руководством страны, а не правительством.

«Как только политическое руководство страны примет решение изменить курс, тогда многое будет зависеть от правительства - как они этот курс изменений воспримут, смогут ли оперативно решить вопрос перехода к той или иной форме экономике.

Изменить правительство ничего не может ни у нас в стране, ни в любой другой. Это орган оперативного управления страной, а для того, чтобы в стране что-то изменилось, нужно волевое политическое решение. Это должно сделать политическое руководство», - обозначил свою позицию псковский бизнесмен.