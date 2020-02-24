СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

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К выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники в партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.



В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. По данным издания, цель перемен - избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией». По данным ВЦИОМа за 16 февраля, рейтинг партии составляет 32,7%, тогда как в июне 2018 года, до объявления о повышении пенсионного возраста, он был 48%, пишет РБК.



Как рассказал источник Meduza в партии, из ее названия уберут слово «единая», а слово «Россия» останется.



По информации издания, в новой структуре не будет единого лидера; вместо этого в объединении появятся три сопредседателя, а бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», перестанет возглавлять партию. Среди возможных руководителей Meduza называет вице-спикера Госдумы, бывшего вице-премьера Алексея Гордеева и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. Третьим, по данным издания, может стать «кто-то из представителей молодежи».



По словам источника, один из руководящих органов партии может возглавить секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а председателем исполкома станет Михаил Кузнецов, глава исполкома ОНФ и бывший замгубернатора Московской области.



РБК направил запросы в «Единую Россию» и ОНФ.



Как сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально», 26 февраля президиум генсовета примет решение о создании аппарата председателя партии, который возглавит помощник председателя правительства Жанна Одинцова.



«Единая Россия» была образована в декабре 2001 года в результате слияния движения «Единство» (его возглавлял Сергей Шойгу, ныне министр обороны), избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» (председателем был Юрий Лужков, на тот момент мэр Москвы) и «Наш дом - Россия» (лидер - Виктор Черномырдин). Начиная с 2003 года единороссы обладали большинством в Госдуме. Медведев стал председателем «Единой России» 26 мая 2012 года, в 2017 году его переизбрали на эту должность. В январе 2020 года, после того, как Медведев объявил об уходе его правительства в отставку, Турчак говорил, что тот сохранит пост председателя «ЕР».