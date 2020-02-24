СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

К выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники в партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
В статье говорится, что в ближайшее время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. По данным издания, цель перемен - избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией». По данным ВЦИОМа за 16 февраля, рейтинг партии составляет 32,7%, тогда как в июне 2018 года, до объявления о повышении пенсионного возраста, он был 48%, пишет РБК.
Как рассказал источник Meduza в партии, из ее названия уберут слово «единая», а слово «Россия» останется.
По информации издания, в новой структуре не будет единого лидера; вместо этого в объединении появятся три сопредседателя, а бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», перестанет возглавлять партию. Среди возможных руководителей Meduza называет вице-спикера Госдумы, бывшего вице-премьера Алексея Гордеева и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. Третьим, по данным издания, может стать «кто-то из представителей молодежи».
По словам источника, один из руководящих органов партии может возглавить секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а председателем исполкома станет Михаил Кузнецов, глава исполкома ОНФ и бывший замгубернатора Московской области.
РБК направил запросы в «Единую Россию» и ОНФ.
Как сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально», 26 февраля президиум генсовета примет решение о создании аппарата председателя партии, который возглавит помощник председателя правительства Жанна Одинцова.
«Единая Россия» была образована в декабре 2001 года в результате слияния движения «Единство» (его возглавлял Сергей Шойгу, ныне министр обороны), избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» (председателем был Юрий Лужков, на тот момент мэр Москвы) и «Наш дом - Россия» (лидер - Виктор Черномырдин). Начиная с 2003 года единороссы обладали большинством в Госдуме. Медведев стал председателем «Единой России» 26 мая 2012 года, в 2017 году его переизбрали на эту должность. В январе 2020 года, после того, как Медведев объявил об уходе его правительства в отставку, Турчак говорил, что тот сохранит пост председателя «ЕР».
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор