Политика

Не упускать шанс по изменению политики России призвал Петр Алексеенко

Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко заявил, что России необходим кардинальный пересмотр политики в стране. Об основных аспектах таких изменений он рассказал в рамках предваряющего 40-ю сессию Псковского областного Собрания выступления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос завтрашнего дня России, в том числе нашего Псковского края, решается сегодня, нравится это кому-то или нет. Мы все в ответе за день сегодняшний и день завтрашний. Отцы и деды передали нам сильную и независимую страну, а какую страну мы отдаем нашим детям и внукам? Давно пора было встать на свою защиту. Сегодня, куда не посмотри, везде - разруха. Запад вновь разгуливает по нашим землям и командует. Нас не уважают во всем мире. Не пора ли и нам постоять за себя?» - заявил он.

Петр Алексеенко озвучил, на каких конкретно изменениях в стране настаивают в партии КПРФ. Так, в сфере экономики он призвал прекратить «бездумно закупать за рубежом овощи и фрукты». Это деньги, по предложению коммунистов, нужно направить на поддержку местного крестьянина. Кроме того, в КПРФ предлагают полностью загрузить предприятия легкой промышленности, тогда смогут развиваться и смежные производства.

«Социальная сфера. Нужно привязать к МРОТу зарплаты чиновников, так же, как они привязаны у простого народа. Нужно вернуть прежний пенсионный возраст. Цены должны быть под жестким контролем государства. Необходимо возродить государственные магазины. Сегодня торговля практически полностью под контролем иностранных государств», - высказался Петр Алексеенко.

Кроме того, парламентарий призвал прекратить прощать долги другим странам.

«Природные ресурсы должны принадлежать народу. За чей счет строятся газопроводы, окупятся ли они когда-нибудь. Нужно развернуть трубы внутрь страны. Все больше больных, безграмотных и безработных среди молодежи. Молодые люди должны задуматься о своей судьбе», - добавил депутат.

Петр Алексеенко обратил внимание, что будет несправедливо, если заслуги детей войны не будут отмечены к 75-летию Великой Победы. «Надеемся на положительное решение вопроса после обращения к губернатору Псковской области», - заметил он.

Депутат указал, что необходимо внести соответствующие вышесказанному поправки в Конституцию РФ, и напомнил, что о них на прошлой сессии доложил Дмитрий Михайлов.

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«Нам необходим кардинальный пересмотр политики в стране. Глава государства практически признал, что ельцинская конституция нуждается в капитальном ремонте. Упустить этот исторический шанс мы не имеем права», - заключил Петр Алексеенко.