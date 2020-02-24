Политика

Псковская гордума исключила Григория Турчина из состава фракции «Единая Россия»

Псковская гордума исключила Григория Турчина из состава фракции «Единая Россия». Соответствующее решение депутаты приняли на сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 26 января политсовет Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» согласовал вопрос исключения Григория Турчина из состава депутатской фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе. На следующий день соответствующее решение было принято на заседании фракции.

Ранее со стороны главы города Елены Полонской и депутатов-единороссов гордумы неоднократно поступали претензии в адрес Григория Турчина. Высказывалось мнение, что он не берет на себя ответственность за решение проблем жителей своего избирательного округа. Также претензии касались того, что депутат не проводил приемы граждан и не участвовал в деятельности общественных приемных партии «Единая Россия».