Политика

Григорий Стороненков о переформатировании комитетов в Псковской гордуме: Это изменения, которые давно назрели

«Наконец-то у нас происходят те изменения, которые давно назрели», - так депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал изменение структуры комитетов в гордуме.

«Напомню, в 2015 году муниципалитет уже замахнулся на стратегическое планирование. Была создана стратегия развития города Пскова на длительный период. Были подсчитаны ресурсы, которые необходимы для его реализации. На тот период они равнялись 40 млрд рублей. Были поставлены цели. И все было хорошо, но сам документ не был согласован возможностями. В результате он получился мертворожденным. Хорошая декларация, неподтвержденная реальным ежегодным планированием в рамках реализации данной стратегии. Надо было менять стратегию, надо бы его корректировать, но потом пошли другие политические процессы, а там уже и забылось, что она вообще у нас есть», - поделился он.

По его словам, теперь задача стоит иная - разработка стратегии с учетом национальных проектов и бюджетирования на каждый год и плановый трехлетний период. «Теперь, наконец-то, выстраивается полная цепочка, по которой мы сможем реализовывать стратегию города. Сейчас хотелось бы, чтобы она появилась уже согласованная с имеющимися ресурсами. Кроме того, каждый год мы должны отслеживать, что мы действительно ее реализуем, достигаем тех или иных показателей», - заключил Григорий Стороненков.

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Напомним, 27 февраля депутаты Пскова внесли изменения в структуру Псковской городской Думы. Из структуры гордумы исключили комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике и комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Вместо ликвидированных комитетов в гордуме образованы два комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму и по стратегическому планированию и бюджетной политике. Последний возглавил Григорий Стороненков.