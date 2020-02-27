Политика

Сергей Кулаков избран заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области

Руководитель аппарата администрации Псковского района Сергей Кулаков избран заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение принято на очередном заседании облизбиркома, состоявшемся 28 февраля.

Кандидатуру Сергея Кулакова внес председатель комиссии Игорь Сопов. Альтернативных кандидатур предложено не было.

Решение принималось тайным голосованием. Перед началом процедуры голосования против избрания Сергея Кулакова высказалась член комиссии от партии «Яблоко» Елена Маятникова. Она усмотрела возможность конфликта интересов в случае, если он займет должность заместителя председателя Избирательной комиссии. Однако большинство членов избиркома поддержали кандидатуру Кулакова. «За» нее было отдано 12 голосов, против - 1.

Игорь Сопов поздравил Сергея Кулакова с избранием. В свою очередь, Кулаков поблагодарил членов комиссии за оказанное доверие, выразил готовность «отдать всего себя» работе и пообещал не подвести членов комиссии.

Сергей Кулаков родился в 1975 году в Палкинском районе. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Долгое время занимался предпринимательской деятельностью. Сейчас проживает в Пскове и работает в должности руководителя аппарата администрации Псковского района. В 2018 году участвовал в выборах губернатора Псковской области от «Партии пенсионеров». В конце января текущего года был назначен членом Избирательной комиссии Псковской области.