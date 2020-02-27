Политика

Владимир Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил соболезнования в связи с жертвами коронавируса в республике и заявил о готовности оказать помощь в противодействии распространению инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека, пишет ТАСС.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.