Политика

В Москве состоялся учредительный съезд партии «Новые люди»

В Москве прошел учредительный съезд партии «Новые люди», ее председателем избрана председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

«Сегодня мы учредили партию "Новые люди". Заложена основа для создания большой политической организации, которая даст возможность быть представленным миллионам людей, взглядам которых не подходит сейчас ни одна из действующих партий. Теперь мы будем решать вопросы, связанные с юридически корректной регистрацией партии и ее региональных отделений. Именно из-за необходимости спокойно пройти все непростые правовые процедуры мы сделали сегодняшний съезд скорее организационным, чем политическим», - сказала Лукиянова, слова которой приводит пресс-служба.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России. На съезде принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Кроме того, делегаты сформировали Центральный совет партии, в который вошли пять человек, возглавила его Лукиянова.

«Делегаты съезда единогласно приняли программу партии. Основной целью обозначена смена приоритетов государства - с заботы о чиновниках на службу всем гражданам», - добавили в пресс-службе.

После съезда партии предстоит получить регистрацию в Минюсте. Та же процедура предстоит и региональным отделениям.

В январе стало известно, что бизнесмены и сооснователи Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков намерены создать свою партию. Документы в Минюст РФ были поданы в декабре прошлого года. Изначально ожидалось, что Нечаев должен был стать лидером партии, а Даванков возглавить исполнительный комитет.

Позже представитель партии сообщил, что учредительный съезд партии пройдёт в закрытом режиме.

Нечаев является членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).