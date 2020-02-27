Политика

До 5 мая можно стать участником праймериз «Единой России» в Псковской области

Выдвижение кандидатов на предварительном голосовании пройдет с 1 марта по 5 мая. Единый день предварительного голосования состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

«Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств для кандидатов – помимо основных документов на участие добавилась необходимость подавать предложения по реализации послания президента России Владимира Путина. Помимо этого, «Единая Россия» на федеральном уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались от партии только победители предварительного голосования», - рассказал Перминов.

Он напомнил, что обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в 2 дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая.

Перминов подчеркнул, что необходимо соблюдать легитимность процедуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. «Нельзя допускать решений, которые могут противоречить основополагающим принципам открытости предварительного голосования. Нельзя допускать конфликтов и тем более публичных скандалов. Все спорные вопросы должны обсуждаться открыто и на законных основаниях», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии.

Сайт предварительного голосования (PG.ER.RU) начнет свою работу 2 марта. На нем можно получить всю необходимую информацию – получить сведения о кандидатах, узнать состав и адрес оргкомитета, ознакомиться с перечнем документов для выдвижения, узнать места проведения дебатов и т.д.

В этом году в Псковской области пройдут муниципальные выборы - в сентябре 2020 года состоятся выборы главы Себежского района, депутатов Собраний депутатов Себежского, Невельского и Куньинского районов, городских поселений Невель, Остров и Печоры, а также городских и сельских поселений. Всего муниципальных выборов в Псковском регионе будет разыграно более 1154 мандатов : из них 1104 - депутаты городских и сельских поселений, 49 депутатов муниципальных районов и один глава муниципального района.

Александр Козловский, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что в этом году в предварительное голосование внесены некоторые новшества. Так, кандидаты предварительного голосования на уровне муниципальных районов должны будут представить свои предложения по реализации Послания Президента Владимира Путина. Кроме того, в случае победы на предварительном голосовании, избранники обязуются войти в депутатские объединения «Единой России».

«Внедрение практики предварительного голосования принадлежит партии «Единая Россия». Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальную открытость и позволить гражданам самим выбирать кандидатов, которые в дальнейшем будут участвовать в выборах от Партии. Недавнее решение президиума политсовета партии о назначении ПГ размещено на нашем сайте и в СМИ вместе со всей необходимой информацией, поэтому любой может с ней ознакомиться и заранее подготовиться к выборам. Наша задача – предложить избирателям выбор из достойных и сильных кандидатов. Кроме того, запущенный в этом году партийный проект «ПолитСтартап», уже успешно стартовавший в Псковской области, также поспособствует обновлению и омоложению депутатского состава, что позволит решать насущные проблемы современными методами и идти «в ногу со временем».

Участие в предварительном голосовании дает возможность каждому из кандидатов показать следование этим принципам и заслужить доверие земляков. Недопустимым является сопровождение процедуры ПГ какими-либо конфликтами и скандалами, связанными с участниками голосования – мы должны привлекать общественность своими действиями, а не пустым пиаром», - сказал Александр Козловский.

Отметим, всего в России в 2020 году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.

Выдвижение кандидатов на предварительном голосовании пройдет с 1 марта по 5 мая. Единый день ПГ состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

«Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств для кандидатов – помимо основных документов на участие добавилась необходимость подавать предложения по реализации Послания Президента России Владимира Путина. Помимо этого, «Единая Россия» на федеральном уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались от партии только победители ПГ», - рассказал Перминов.

Он напомнил, что обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в 2 дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая.

Перминов подчеркнул, что необходимо соблюдать легитимность процедуры. «Нельзя допускать решений, которые могут противоречить основополагающим принципам открытости предварительного голосования. Нельзя допускать конфликтов и тем более публичных скандалов. Все спорные вопросы должны обсуждаться открыто и на законных основаниях», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии.

Сайт предварительного голосования (PG.ER.RU) начнет свою работу 2 марта. На нем можно получить всю необходимую информацию – получить сведения о кандидатах, узнать состав и адрес оргкомитета, ознакомиться с перечнем документов для выдвижения, узнать места проведения дебатов и т.д.

В этом году в Псковской области пройдут муниципальные выборы - в сентябре 2020 года состоятся выборы главы Себежского района, депутатов Собраний депутатов Себежского, Невельского и Куньинского районов, городских поселений Невель, Остров и Печоры, а также городских и сельских поселений. Всего муниципальных выборов в Псковском регионе будет разыграно более 1154 мандатов : из них 1104 - депутаты городских и сельских поселений, 49 депутатов муниципальных районов и один глава муниципального района.

Александр Козловский, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», отметил, что в этом году в предварительное голосование внесены некоторые новшества. Так, кандидаты предварительного голосования на уровне муниципальных районов должны будут представить свои предложения по реализации Послания Президента Владимира Путина. Кроме того, в случае победы на предварительном голосовании, избранники обязуются войти в депутатские объединения «Единой России».

«Внедрение практики предварительного голосования принадлежит партии «Единая Россия». Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальную открытость и позволить гражданам самим выбирать кандидатов, которые в дальнейшем будут участвовать в выборах от Партии. Недавнее решение президиума политсовета партии о назначении ПГ размещено на нашем сайте и в СМИ вместе со всей необходимой информацией, поэтому любой может с ней ознакомиться и заранее подготовиться к выборам. Наша задача – предложить избирателям выбор из достойных и сильных кандидатов. Кроме того, запущенный в этом году партийный проект «ПолитСтартап», уже успешно стартовавший в Псковской области, также поспособствует обновлению и омоложению депутатского состава, что позволит решать насущные проблемы современными методами и идти «в ногу со временем».

Участие в предварительном голосовании дает возможность каждому из кандидатов показать следование этим принципам и заслужить доверие земляков. Недопустимым является сопровождение процедуры ПГ какими-либо конфликтами и скандалами, связанными с участниками голосования – мы должны привлекать общественность своими действиями, а не пустым пиаром», - сказал Александр Козловский.

Отметим, всего в России в 2020 году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.