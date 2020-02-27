Политика

В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks

На состоявшемся в четверг, 5 марта, учредительном съезде Партии прямой демократии принято решение о создании партии, избраны руководящий состав и генеральный секретарь - разработчик компьютерных игр Вячеслав Макаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии Тимофея Шевякова.

«Съезд мы провели, генерального секретаря назначили. Партия будет готовиться к региональным выборам, заканчивать необходимую юридическую процедуру регистрацию, готовится к внутрипартийному голосованию, устраивать внутри себя систему прямой демократии», - сказал Макаров на съезде.

Макаров является директором по продукту World of Tanks компании Wargaming.net.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в партию вступят Мария Бутина, которую в США осудили за работу иностранным агентом без регистрации, и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).

Однако, как сообщил Шевяков, Бутина и Стрелков заявления о вступлении в партию не подавали, последнего даже не было на съезде.

Бутина выступила на съезде с докладом о кибербезопасности и заявила, что в партию пока не вступает. «На сегодняшний день я не вступаю в партию. Потому что политическое поле достаточно динамично. Я рассматриваю различные проекты, но партия прямой демократии подает мне большие надежды», - пояснила она. Она подчеркнула, что данный политический проект единственный, поднимающий вопрос о кибербезопасности.

Сообщалось также, что Бутину планируют выдвинуть в Госдуму от Алтайского края.

«Таких решений (о том, кто и где будет выдвигаться) еще нет. Для того, чтобы такие решения принять, нужно принять участие в Едином дне голосования 2020. По результатам ЕГД будет приниматься решение. Кроме того, ведём переговоры по кандидатуре на довыборы в ГД по 194 округу Ярославля», - рассказал Шевяков.

Макаров сообщил, что партия выдвинет кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирской и Воронежской областях.

В начале января стало известно, что 5 марта намечается учредительный съезд «Партии прямой демократии», которую создает директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров.