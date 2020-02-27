Политика

Александр Козловский: Решение об отставке руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Пскова не принято

Решение об отставке Дениса Иванова с поста руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе на данный момент не принято. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя произошедший на сессии гордумы 27 инцидент, когда Денис Иванов высказал желание, чтобы Псков не превращался в «аттракцион инвалидных колясок».

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«С Денисом Ивановым абсолютно не согласен, надо выбирать выражения. Мы с ним разговаривали, в том числе по поводу его формулировок. Он уверял, что не хотел никого оскорбить, но выражения нужно внимательно подбирать, когда речь идет о чувствительных для многих людей темах», - отметил гость студии.

«Он объяснил, что имел ввиду: пандусы в российских городах такой конструкции, что похожи на аттракционы. Большие, громоздкие, ими невозможно пользоваться. Он на это ссылается, а прозвучало это как прозвучало», - констатировал Александр Козловский, добавив, что с Денисом Ивановым у него был «серьезный разговор».

«По поводу отставки (с поста руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Пскова - ред.) комментировать не буду. Такое решение на данный момент не принято», - заключил секретарь регионального отделения партии.