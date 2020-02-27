Политика

«Собственной персоной» с Александром Козловским. ВИДЕО

Сегодня, 6 марта, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков побеседовал с ним о поправках в Конституцию РФ, о его депутатской и партийной деятельности, а также обсудил с гостем актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни страны и региона.