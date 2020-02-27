Политика

Путин заявил, что для России важна сменяемость власти

Президент России Владимир Путин убежден, что для России важна сменяемость власти, а значит необходимо ограничение числа президентских сроков. Как пишет Интерфакс, об этом он сказал в интервью для фильма «Пролетев над бездной», фрагмент которого был показан в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество можно было избираться», - сказал Путин.

«Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», - убежден президент.

Кроме того, считает он, парламентская республика для России «абсолютно неприемлема».

«Для того, чтобы стабильной была ситуация в стране, нужно иметь стабильные, устойчивые, столетиями отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они столетиями отработаны, мы сейчас видим сбои большие», - отметил президент.

Также неприемлемым он назвал идеи о создании неких параллельных органов власти - например, о придании Госсовету дополнительных функций.

«Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны - это абсолютно губительно», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти, чтобы сохранить свой пост.