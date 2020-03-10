Политика

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла сегодня, 11 марта, закон о поправке к Конституции, который был внесен президентом Владимиром Путиным.

Как сообщают Вести.ру, за принятие документа проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, воздержались 43 депутата. Далее закон должен быть одобрен Советом Федерации.

Среди изменений, предложенных в основной закон страны - предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина. Инициативу выдвинула накануне депутат Валентина Терешкова. Эта поправка позволяет Владимиру Путину оставаться на посту главы государства до 2036 года.

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Радио «Эхо Москвы» уточняет, что у здания Госдумы сегодня проходят одиночные пикеты против принятия поправок в Конституцию.