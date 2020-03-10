Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

p>Предлагаем вашему вниманию видеотрансляция программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Встреча в прямом эфире пройдет накануне внеочередной сессии, в ходе которой депутаты регионального парламента планируют внести изменения в бюджет и отдельные законодательные акты Псковской области. Кроме того, в программе будет обсуждаться тема внесения поправок в Конституцию России. Напомним, 10 марта Госдума во втором чтении приняла соответствующий законопроект. 22 апреля пройдет всероссийское голосование.

Также Александр Котов ответит на другие актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни.

Ведет эфир Александр Савенко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.