Политика

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Сегодня, 11 марта, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Встреча в прямом эфире прошла накануне внеочередной сессии, в ходе которой депутаты регионального парламента планируют внести изменения в бюджет и отдельные законодательные акты Псковской области. Кроме того, в программе обсуждалась тема внесения поправок в Конституцию России, которые одобрили Госдума и Совет Федерации. 22 апреля пройдет всероссийское голосование.

Также Александр Котов ответил на другие актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни.

Вел эфир Александр Савенко.