Политика

В Госдуме объяснили, кого коснется и как будет работать поправка о президентских сроках

Поправка депутата от «Единой России» Валентины Терешковой касается только действующего президента, в случае одобрения Конституционным судом и гражданами на Общероссийском голосовании у него появится возможность баллотироваться, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.

«У президента в соответствии с теми поправками, (согласно) которым может возникнуть эта возможность, он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и, если граждане за это проголосуют, - вот у него это может возникнуть», - сказал Крашенинников.

«Что касается (зампредседателя Совбеза Дмитрия) Медведева, то он один раз всего был (президентом), а запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность. Кандидатом в президенты может быть», - добавил парламентарий.