Политика

Поддержавший поправки в Конституцию сооснователь «Яблока» готов выйти из партии

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин заявил о готовности выйти из партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на нижегородское отделение.

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации, подал заявление, что готов выйти из партии «Яблоко», - говорится в сообщении в Twitter.

Отделение публикует обращение Владимир Лукина к главе федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому.

В письме он напомнил, что он представляет в Совете Федерации губернатора Тверской области и получил от него поручение при голосовании по поправкам транслировать решение тверских властей, выступающих за.

При этом Владимир Лукин добавил, что осознаёт, что его позиция противоречит позиции партии. Из-за этого, согласно письму, он готов покинуть партию в случае необходимости