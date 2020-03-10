Политика

Александр Баев: Если у меня есть запал, значит надо передать его кому-то еще

Заместитель главы города Пскова, руководитель фракции КПРФ в Псковской городской Думе Александр Баев намерен продолжать политическую карьеру, пока у него «есть запал». Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я подошел к тому возрасту, когда этим можно и нужно заниматься. Население стало пассивным, его тяжело расшевелить, поэтому, если у меня этот запал есть, надо использовать эту возможность и передать свой запал кому-то еще. Передам его одному, двум людям - уже будет достижение, и они дальше пойдут», - отметил гость студии.

Напомним, Александр Баев пришел в политику в начале 2017 года, когда вступил в ряды членов КПРФ. А привел его в партию его товарищ, ныне персек горкома КПРФ Сергей Федоров. В том же году Александр Баев избрался депутатом гордумы по 6-му округу, и уже в феврале 2020 года его избрали заместителем главы Пскова.

Александр Баев намерен продолжить работу на политическом поле. «Я не собираюсь заканчивать свою политическую деятельность, это было бы странно. На данном этапе я на месте, которое мне интересно, и я вижу, что могу что-то сделать, вижу перспективы своего развития», - пояснил он. При этом замглавы города пока предпочитает не строить конкретных планов на будущее и, в частности, воздерживается от комментариев по поводу вероятности своего избрания депутатом Псковского областного Собрания.

«Если партия скажет «надо в ПОС», тогда да. Но я понимаю, что там совершенно другая работа. У нас в гордуме она больше хозяйственная,связанная с наведением в порядка в городе, а в областном Собрании больше политики. Насколько я буду к этому готов, давайте посмотрим», - заключил депутат.