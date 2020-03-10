Политика

Псковский обком КПРФ утвердил кандидатуры первых секретарей райкомов

В пятницу, 13 марта в Пскове прошло заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, также состоялся совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения партии.

На заседании бюро комитета областного отделения КПРФ были утверждены решения комитетов местных отделений партии об избрании первых секретарей комитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома.

Члены бюро заслушали и обсудили информацию члена ЦК КПРФ, первого секретаря комитета областного отделения КПРФ Петра Алексеенко и в соответствии с Уставом партии постановили утвердить решения комитетов местных отделений об избрании первых секретарей:

1. Псковский городской - Федоров Сергей Алексеевич.

2. Великолукский районный - Лукашов Станислав Иванович.

3. Гдовский районный - Моисеев Александр Сергеевич

4. Куньинский районный - Сбойнов Виктор Владимирович

5. Невельский районный - Бобаков Иван Филиппович.

6. Опочецкий районный - Кириллов Николай Михайлович.

7. Порховский районный - Борисов Николай Михайлович.

Также на заседании бюро был рассмотрен вопрос «О материалах VI совместного пленума комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ». Члены бюро также поддержали кандидатуру действующего бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева на должность уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области.

Затем состоялся VI совместный пленум комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ, участники которого рассмотрели вопросы: о материалах предстоящей конференции Псковского областного отделения и об исполнении сметы доходов и расходов.

Перед обсуждением основных вопросов повестки дня прошло поздравление недавних юбиляров, вручение партбилетов новым членам партии.

С проектом доклада за отчетный период работы с июня 2018 по март 2020 года выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко. Он рассказал о работе Псковского областного отделения, фракции КПРФ в Псковском областном собрании, прошедших протестных и юбилейных мероприятиях, а также подготовке к Единому дню голосования 13 сентября.

Также на пленуме было утверждено исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год и смета доходов и расходов Псковского обкома КПРФ на 2020 год.