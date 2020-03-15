Политика

Дебаты в рамках праймериз «Единой России» пройдут в соцсетях из-за угрозы коронавируса

Дебаты в рамках предварительного голосования «Единой России» пройдут в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, то есть постараемся использовать цифровые возможности», - сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. 16 марта на заседании Бюро Высшего совета партии он дал ряд поручений по организации работы «Единой России» в условиях пандемии коронавируса.

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Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат областного Собрания Игорь Дитрих отметил: «В нашем регионе пока не выявлено случаев заражения опасным вирусом, но профилактические меры по предупреждению и нераспространению инфекции коронавируса жизненно важно соблюдать. Каждый человек должен особенно следить за личной гигиеной, по возможности, избегать контактов с другими людьми, не посещать города и страны, где уже есть случаи заражения».