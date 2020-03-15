Политика

Псковская КПРФ приостановила проведение собраний

Постановлением бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ приостановлено проведение собраний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, работа отделений КПРФ в условиях противодействия распространению на территории региона коронавирусной инфекции стала была первым вопросом заседания.

Собравшиеся заслушали и обсудили информацию первого секретаря комитета псковского отделения КПРФ Петра Алексеенко. В соответствии с Указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области коронавирусной инфекции», бюро постановило городским и районным комитетам КПРФ с 16 марта до особого распоряжения приостановить проведение собраний, в том числе отчётно-выборных, и других массовых мероприятий. Также комитеты местных отделений должны активизировать работу с населением через социальные сети.

Кроме того, принято решение, что XLII Конференция Псковского областного отделения КПРФ будет проведена после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

Помимо этого, в ходе заседания были утверждены решения комитетов местных отделений КПРФ об избрании первых секретарей комитетов: в Новоржевском районе таковым стала Зоя Тимофеева, в Островском - Николай Акиншин, в Псковском районе - Александр Ножка.



Члены бюро также заслушали информацию секретаря комитета Псковского областного отделения КПРФ, уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Аркадия Мурылева об участии в Орловском экономическом форуме.