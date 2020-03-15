Политика

Депутат Пермяков: Не хотелось занимать позицию «Баба-Яга против» - хотелось быть услышанным

Депутат Псковской городской думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков подвел итоги первых месяцев работы в муниципальном парламенте. По его словам, избираясь в гордуму, он надеялся наладить рабочий диалог с коллегами. Об этом депутат сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Пока же, констатировал Дмитрий Пермяков, его отношения с другими депутатами, в том числе с руководством гордумы, складываются не очень конструктивно.

Свою функцию в гордуме гость студии расценивает как «сугубо представительскую», считая себя единственным в числе 25 депутатов представителем демократической либерально-мыслящей общественности. «Мне не хотелось занимать позицию «А Баба-Яга против». Мне хотелось быть услышанным, чтоб ко мне относились с вниманием, когда я что-то говорю на комитетах и сессиях. Хотелось, чтоб все поняли, что это не мои домыслы, а мысли избирателей. А получается так, что иное мнение в гордуме не приветствуется, и если оно звучит, то последствия не заставят себя ждать», - отметил гость студии и в качестве примера привел, по его мнению, «смешной эпизод», говорящий об отношении к нему со стороны депутатов и сотрудников гордумы. У депутатов есть рабочий чат. Дмитрия Пермякова сначала в него включили как избранного депутата, но после того, как он сменил номер телефона и «вылетел» из чата, назад не вернули, несмотря на его неоднократные просьбы в адрес орготдела гордумы.

Напомним, Дмитрий Пермяков стал депутатом осенью 2019 года. Его приход в гордуму совпал с избранием главы города. На этот пост претендовали Елена Полонская и Григорий Турчин, и Дмитрий Пермяков не поддержал ни одного из них, поскольку выступает за прямые выборы мэра, а не выборы главы из состава депутатов. Кроме того, депутат голосовал против бюджета Пскова на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов и против новой структуры гордумы. Он считает, что это «переформатирование» затевалось только для того, «чтобы снять опального депутата Григория Турчина с должности председателя бюджетного комитета путем уничтожения комитета». «Я голосовал против. Не потому, что я так люблю бюджетный комитет, а потому, что мне не нравится, когда устраивают такие политические разборки. Не вижу в этом ничего полезного для жителей города и депутатов», - высказал мнение Дмитрий Пермяков.

Он также прокомментировал судебное разбирательство с главой города Еленой Полонской в связи с ее отказом назначить активиста партии «Яблоко» Николая Кузьмина помощником депутата гордумы. Напомним, суд 11 марта вынес решение об отказе признать отношения Пермякова и Кузьмина трудовыми. Эту ситуацию гость студии считает «каким-то сюром» и «абсурдом». «Обнаружили три факта административных правонарушений, связанных с публичными выступлениями Николая на митингах. Я удивлен, что они глубже не копнули — может, Николай в пять лет дорогу перешел в неположенном месте», - сыронизировал Дмитрий Пермяков.

Смотрите также Активист «Яблока» Николай Кузьмин проиграл суд главе города Пскова Елене Полонской

Завтра истец ожидает получить мотивировочную часть судебного решения, а потом уже решить, как поступать дальше. «Если мы сочтем слабыми основания, по которым нам отказано, будем подавать апелляцию, а если надо, то дойдем и до Верховного суда. Если сочтем нужным, переформулируем предмет иска, но так это мы не оставим, - заявил Дмитрий Пермяков. - Я фактически лишен помощника и все это время вынужден работать сам. Так что в какой-то степени считаю себя пострадавшей стороной».